Φωτιά ξέσπασε σε δύο πλοία αφού χτυπήθηκαν από βλήματα στα ανοικτά του Άντεν της Υεμένης, όπως ανέφεραν σήμερα η βρετανική εταιρία ναυτασφαλειών Ambrey και ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations / UKMTO).

#MiddleEast: Two ships caught on fire after being hit by projectiles off #Yemen‘s Aden, two #UK maritime agencies reported on Sunday.https://t.co/4TdgMwgPkQ

— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) June 9, 2024