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Ο συνασπισμός του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι έπληξε «στρατιωτικούς στόχους» στη Χοντέιντα της Υεμένης, λιμάνι που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Ο Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής συμμαχίας, ενημέρωσε μέσω Χ πως ναυτικές δυνάμεις «κατέστρεψαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα-καμικάζι και νάρκες», αποτρέποντας έτσι «σχεδιαζόμενη επίθεση» στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο Γκουτέρες ανησυχεί βαθύτατα για την ισχυρή κλιμάκωση των μαχών

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε χθες (5/10) ότι “ανησυχεί βαθύτατα” για την “ισχυρή κλιμάκωση των μαχών” που έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες στην Υεμένη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

O γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

“Καταδίκασε” επίσης “τη συνέχιση των διασυνοριακών επιθέσεων των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας” και “προτρέπει όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

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