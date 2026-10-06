Ο συνασπισμός του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι έπληξε «στρατιωτικούς στόχους» στη Χοντέιντα της Υεμένης, λιμάνι που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Ο Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής συμμαχίας, ενημέρωσε μέσω Χ πως ναυτικές δυνάμεις «κατέστρεψαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα-καμικάζι και νάρκες», αποτρέποντας έτσι «σχεδιαζόμενη επίθεση» στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

RIYADH – Coalition spokesperson Turki Al-Malki said naval forces destroyed weapons depots, facilities housing booby‑trapped boats and mines, and thwarted a planned attack on the southern Red Sea waterways. — BREAKING NEWS (@MiddleEstJstNow) October 5, 2026

RYAD- Le porte-parole de la coalition, Turki Al-Malki, a indiqué sur X que les forces navales avaient “détruit des dépôts d’armes, des installations abritant des bateaux piégés et des mines” et avaient “déjoué une attaque prévue” visant les voies navigables du sud de la mer Rouge. — CGTN Français (@CGTNFrancais) October 5, 2026

Ο Γκουτέρες ανησυχεί βαθύτατα για την ισχυρή κλιμάκωση των μαχών

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε χθες (5/10) ότι “ανησυχεί βαθύτατα” για την “ισχυρή κλιμάκωση των μαχών” που έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες στην Υεμένη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

“Καταδίκασε” επίσης “τη συνέχιση των διασυνοριακών επιθέσεων των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας” και “προτρέπει όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.