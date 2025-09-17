Η υπηρεσία του συντονιστή του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη μεταφέρθηκε επίσημα από τη Σαναά, την πρωτεύουσα της χώρας, που κρατούν στα χέρια τους οι αντάρτες Χούθι, στην Άντεν, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το υπουργείο Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης υεμενίτικης κυβέρνησης και ο διεθνής οργανισμός.

Η εξέλιξη καταγράφεται καθώς δεκάδες μέλη υπηρεσιών του ΟΗΕ συνελήφθησαν τους τελευταίους μήνες σε περιοχές ελεγχόμενες από το κίνημα ανταρτών, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, το υεμενίτικο υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε χθες την «απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να μεταφέρουν τον τόπο υπηρεσίας του μόνιμου συντονιστή για την Υεμένη από τη Σαναά στην προσωρινή πρωτεύουσα Άντεν», καλώντας «όλες τις υπηρεσίες, τα ταμεία και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών να μιμηθούν αυτό το παράδειγμα».

Η υεμενίτικη κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα έχει μεταφέρει την έδρα της στην Άντεν αφότου οι αντάρτες την εξεδίωξαν από τη Σαναά, το 2014.

Εκπρόσωπος του συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο «τόπος υπηρεσίας» του μεταφέρθηκε στη μεγάλη πόλη του νότου.

«Ο μόνιμος συντονιστής θα συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή του σε όλη τη χώρα», διαβεβαίωσε, διευκρινίζοντας πως «θα διατηρήσει παρουσία στη Σαναά».

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τη σύλληψη τουλάχιστον 11 υπαλλήλων του από τους αντάρτες Χούθι, που εξαπέλυσαν κύμα προσαγωγών μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού της κυβέρνησής τους και υπουργών του σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ανακοίνωσε χθες ότι «44 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικούς φορείς κρατούνται αυθαίρετα το τρέχον διάστημα από τις αρχές των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων 21 μελών του προσωπικού (του)», αξιώνοντας, για ακόμη μια φορά, να απελευθερωθούν αμέσως.

Από την 31η Αυγούστου, συνελήφθησαν 21 μέλη του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών· προστέθηκαν σε ακόμη 23 εν ενεργεία ή πρώην εργαζομένους σε διεθνείς ΜΚΟ που κρατούνταν ήδη, εξήγησε η ίδια πηγή.

Έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια εμφυλίου πολέμου, η Υεμένη, η φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου και από τις φτωχότερες στην υφήλιο, παραμένει βυθισμένη σε ανθρωπιστική κρίση συγκαταλεγόμενη στις χειρότερες στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.