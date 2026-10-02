Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε χθες Πέμπτη το βράδυ στην υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα, την οποία ελέγχει το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους αντάρτες, ανέφερε μέσω X ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «σαουδαραβική επίθεση» στη Σανάα και σε άλλες πόλεις σε διάφορες επαρχίες.

♦️ عاجل | عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران#جرائم_العدو_السعودي#وكالة_سبأ pic.twitter.com/BntO3xTfUk — سبأ (@alsyasiah) October 1, 2026

Έπειτα από μερικά χρόνια αποκλιμάκωσης, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, με ευρείας κλίμακας εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ανσαραλά, που πέρα από τη Σανάα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας και τις ακτές στην Ερυθρά θάλασσα, και την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία, εξορισμένη στην Άντεν (νότια), η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου.