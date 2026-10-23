Σύμβολο αντοχής και αντίστασης απέναντι στις κακουχίες του πολέμου έχει γίνει μια μητέρα από την πολιορκημένη πόλη Ταΐζ της Υεμένης. Η γυναίκα μετέφερε στα χέρια της τη σορό της κόρης της, ανεβαίνοντας δύσβατα ορεινά μονοπάτια στο όρος Σαμπρ, προκειμένου να της προσφέρει μια αξιοπρεπή ταφή.

Η εικόνα της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλούς Υεμενίτες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους για την τραγωδία που βίωσε.

Το χρονικό της τραγωδίας στο χωριό Αλ Αντάν

Η μητέρα έχασε την κόρη της, Μουσίρα, αλλά και τον 65χρονο σύζυγό της, Μοχάμεντ Κάσεμ Άλι Αμπντάλα αλ Νακίμπ, σε πλήγματα που αποδίδονται στους αντάρτες Χούθι εναντίον του χωριού Αλ Αντάν, στην περιοχή Αλ Νιντάνι της επαρχίας Σαμπρ αλ Μαουαντίμ.

Παρά την πολιορκία των Χούθι και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μετακίνησης, η γυναίκα αρνήθηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Πήρε τη σορό του παιδιού της και ξεκίνησε την επίπονη ανάβαση στα ορεινά μονοπάτια.

Το Βουνό της Αντοχής και η συγκίνηση ενός έθνους

Οι φωτογραφίες της μητέρας να μεταφέρει τη νεκρή κόρη της διαδόθηκαν ευρέως, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης. Πολλοί αναφέρθηκαν στον αβάσταχτο πόνο της γυναίκας, αλλά και στη δύναμη που επέδειξε απέναντι στις συνθήκες του αποκλεισμού. Ορισμένοι δημιούργησαν καλλιτεχνική αναπαράσταση της εικόνας με τον τίτλο «Μνημείο Αντοχής», ενώ άλλοι πρότειναν να μετονομαστεί το όρος Σαμπρ σε «Βουνό της Αντοχής», ως φόρος τιμής στη μητέρα και στην επιμονή της.

Δεκαετής αποκλεισμός και ανθρωπιστική κρίση στην Ταΐζ

Η τραγωδία αυτή σημειώθηκε την ώρα που η Ταΐζ, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης σε πληθυσμό, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της πολιορκίας που έχουν επιβάλει οι Χούθι από το 2015. Η πόλη, χτισμένη στους πρόποδες του όρους Σαμπρ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, παραμένει αποκομμένη, καθώς έχουν αποκλειστεί οι βασικοί οδικοί άξονες που τη συνδέουν με τη Σαναά και τη Χοντέιντα.

Εξαιτίας του αποκλεισμού, οι κάτοικοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν επικίνδυνες εναλλακτικές διαδρομές μέσα από δύσβατες ορεινές περιοχές για να μετακινηθούν ή να μεταφέρουν βασικά αγαθά. Η πολιορκία και τα πλήγματα στις γραμμές ανεφοδιασμού έχουν προκαλέσει σοβαρή έλλειψη πόσιμου νερού, εκτόξευση του κόστους των τροφίμων και τεράστιες δυσκολίες στην πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό.