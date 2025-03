Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σαναά και σε άλλες περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν οι Χούθι.

O Ανίς αλ Ασμπάχι, εκπρόσωπος του ελεγχόμενου από τους Χούθι υπουργείου Υγείας, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) πως εννέα άμαχοι τραυματίστηκαν εξαιτίας αμερικανικής επιδρομής στη συνοικία Αλ Θάουρα της πρωτεύουσας.

Τρεις κάτοικοι της Σαναά είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως επλήγη επίσης η συνοικία Αλ Τζαράφ, η οποία βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο.

❗️🇺🇸⚔️🇾🇪🇮🇷 – The U.S. Air Force has resumed intense operations over the Red Sea, with fresh reports confirming a new series of airstrikes targeting Saada, Yemen, a known Houthi stronghold.

Local sources and Houthi media reported multiple explosions rocking the province on March… pic.twitter.com/P8CnYribYe

