Πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σημειώθηκαν ξανά χθες Τετάρτη (11/11) στο Άντεν, πόλη και μεγάλο λιμάνι του νότου όπου έχει μεταφέρει την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, με στόχο ιδίως στρατόπεδο της διεθνούς συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα, σύμφωνα με δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος προχώρησε στα πλήγματα. Πάντως το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά —γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν, βάζει συχνά στο στόχαστρο θέσεις της κυβέρνησης αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος το καλοκαίρι, έπειτα από μερικά χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, που μετατράπηκε σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα πλήγματα καταγράφτηκαν έπειτα από πολύνεκρους βομβαρδισμούς, με πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων, σε περιοχές που ελέγχει η Ανσαραλά.

Δυο πύραυλοι στοχοποίησαν χθες (11/11) στρατόπεδο της συμμαχίας υπό το Ριάντ δυτικά του Άντεν, σύμφωνα με τη μια από τις αστυνομικές πηγές.

Άλλο στρατόπεδο, στο κέντρο της πόλης, έγινε στόχος drone που πάντως αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Άντεν, η μεγαλύτερη πόλη της νότιας Υεμένης, έχει υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών της Ανσαραλά από τον Οκτώβριο. Στο στόχαστρο των ανταρτών μπήκε ιδίως προεδρικό παλάτι.

Η οργάνωση είχε κυριεύσει τη Σανάα στα τέλη του 2014, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να τραπεί σε φυγή και να αναδιπλωθεί στο Άντεν, και συνέχισε να προελαύνει προς νότο. Η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία επενέβη στον πόλεμο, στο πλευρό των κυβερνητικών στρατευμάτων, τον Μάρτιο του 2015.

Ωστόσο οι αντάρτες συνεχίζουν να ελέγχουν αχανείς τομείς της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν όλου του βόρειου τμήματός της.

Μετά την κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ το 2022, που συνεχίστηκε άτυπα, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν τον περασμένο Ιούλιο.

Παράλληλα, η Ανσαραλά πολλαπλασίασε τις επιθέσεις της εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως αεροδρόμια, πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Χθες 11 Νοεμβρίου η συμμαχία υπό το βασίλειο ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι κρουζ που εκτοξεύτηκαν από το κίνημα εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ.

Κηδείες θυμάτων των βομβαρδισμών

Στη Σανάα, εκατοντάδες άνθρωποι παραβρέθηκαν χθες σε κηδείες θυμάτων των βομβαρδισμών που αποδόθηκαν στη Σαουδική Αραβία το περασμένο Σάββατο εναντίον χωριού ανατολικά της πρωτεύουσας, με τουλάχιστον 44 νεκρούς, ανάμεσά τους πάνω από 20 παιδιά, κατά την Ανσαραλά.

Το πλήθος προσευχήθηκε για τα θύματα σε τζαμί. Ακούστηκαν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική! Θάνατος στο Ισραήλ!».

Άνδρες και αγόρια με λευκά και σκούρα ρούχα έστεκαν κοντά στις σορούς. Κάποιοι κρατούσαν όπλα και είχαν περασμένο στη ζώνη παραδοσιακό ξιφίδιο της Υεμένης, το τζαμπίγια. Μπροστά στα θύματα, τυλιγμένα με λευκά νεκρικά σάβανα, διέκρινε κανείς πορτρέτα και τα ονόματά τους, ανάμεσά τους αυτά των παιδιών.

Κατόπιν οι σοροί μεταφέρθηκαν για να ενταφιαστούν στο χωριό ας Σαρίγια, όπου σύμφωνα με την Ανσαραλά βομβαρδίστηκαν σπίτια το περασμένο Σάββατο από τη Σαουδική Αραβία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα έκανε λόγο για σαουδαραβικό βομβαρδισμό εναντίον διασωστών που έσπευσαν στο χωριό. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήραν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.

Αφότου ξανάρχισε ο πόλεμος στην Υεμένη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι και έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πάνω από 300.000, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.

Τον Σεπτέμβριο, η Ανσαραλά εξαπέλυσε αστραπιαία έφοδο στο δυτικό τμήμα της χώρας, εδραιώνοντας τον έλεγχό της στην περιοχή και κυρίως στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στη θαλάσσια οδό που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και της Ερυθράς θάλασσας.

Το κίνημα ανακοίνωσε παράλληλα πως προχωρά στην επιβολή αποκλεισμού στην Ερυθρά θάλασσα στον εμπορικό στόλο και στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον πλανήτη.