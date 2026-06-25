Ο ανταποκριτής του σαουδαραβικού τηλεοπτικού σταθμού Al Arabiya στην Υεμένη σκοτώθηκε όταν εξεράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του, ανακοίνωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το Al Arabiya ανέφερε ότι ο Μοχαμάντ Αϊντάχ, Υεμενίτης που εργάζονταν για το Al Arabiya και το αδερφό κανάλι Al Hadath, σκοτώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (24/6), στην πόλη Μουκάλα, που βρίσκεται στο κυβερνείο Χαντραμούτ στη ανατολική Υεμένη.

🔴 BREAKING: Al Arabiya correspondent Mohammed Aydah was killed when an explosive device detonated in his vehicle in the Yemeni city of Mukalla. pic.twitter.com/DeZBLtnOub — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 24, 2026

Video footage from the scene shows the aftermath of the explosion that killed Al Arabiya correspondent Mohammed Aydah in Yemen’s city of Mukalla. pic.twitter.com/QgcR91Bne6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 24, 2026

Το Al Arabiya ανέφερε ότι οι Αρχές ασφαλείας της πόλης Μουκάλα είχαν προειδοποιήσει τον Αϊντάχ, περίπου πριν ένα μήνα, ότι η ζωή του απειλείται, χωρίς να προβούν σε λεπτομέρειες. Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τον θάνατό του.

Η δολοφονία συντελείται εν μέσω πολιτικών εντάσεων στη χώρα, μετά την έξαρση των συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, υπό τη διοίκηση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, και των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ, οι οποίες ξέσπασαν μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, η πόλη Μουκάλα πέρασε από τα χέρια των αυτονομιστών, που είναι γνωστοί ως «Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο» (STC), στα χέρια των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες έχουν πλέον τον έλεγχο της πόλης.

Το STC καταδίκασε τη δολοφονία σε δήλωσή του, αναφέροντας ότι η επίθεση υποδηλώνει ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στο Χαντραμούτ, τα οποία απέδωσε στη διάλυση μονάδων που είναι υπό τις διαταγές του, οι οποίες είχαν συμβάλει στην εκδίωξη της Αλ Κάιντα από την περιοχή το 2016.

Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας της Υεμένης, Ρασάντ αλ-Αλίμι, έδωσε εντολή για τη σύσταση μιας κοινής επιτροπής υψηλού επιπέδου με σκοπό τη διερεύνηση της δολοφονίας και δήλωσε ότι το κράτος δεν θα φεισθεί προσπαθειών για τη δίωξη των δραστών.

Η Υεμένη βρίσκεται βυθισμένη σε σύγκρουση από το 2014, όταν οι Δυνάμεις των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν τη Σαναά, προκαλώντας την παρέμβαση μιας συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Η χώρα παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο για τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων.