Ο ηγέτης του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά («υποστηρικτές του θεού») της Υεμένης —πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, προσκείμενου στο Ιράν, τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά χθες Πέμπτη ότι οι μαχητές του είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη ανά πάσα στιγμή, την έκτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση και τη στρατιωτική δράση, το δάκτυλό μας βρίσκεται στη σκανδάλη, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις», είπε ο Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι.