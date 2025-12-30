Ο υπό την ηγεσία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός ο οποίος επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο 2015 κάλεσε σήμερα να ληφθούν επείγοντα μέτρα στην πόλη Μουκάλα, σημαντικό λιμάνι στην επαρχία Χαντραμούτ, για την προστασία των αμάχων —πιο συγκεκριμένα, να υπάρξει εσπευσμένη απομάκρυνσή τους— μέχρι νεοτέρας, ενόψει στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον των δυνάμεων των αυτονομιστών του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ), μεταδίδει το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.