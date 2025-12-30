Ο υπό την ηγεσία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός ο οποίος επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε φορτία όπλων και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ) που είχαν μόλις εκφορτωθεί από δύο πλοία ερχόμενα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

«Λόγω των κινδύνων και της κλιμάκωσης που εγείρονταν από τα όπλα αυτά, που απειλούσαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, οι αεροπορικές δυνάμεις του συνασπισμού διεξήγαγαν το πρωί περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας τα όπλα και τα οχήματα μάχης που είχαν εκφορτωθεί στο λιμάνι της Αλ Μουκάλα», ανέφερε το πρακτορείο.