Ένα τεράστιο πλήθος Υεμενιτών συμμετείχε χθες σε μια πορεία αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, όπως δείχνουν πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου.

🇾🇪🇵🇸 Part of a march of millions in Al-Sabine Square in the Yemeni capital Sanaa in support of Gaza and Palestine. Millions of similar marches took place in all other governorates of Yemen.” https://t.co/YDov5Q7A6j pic.twitter.com/FSxKBKM6gV

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς οι αντάρτες οργανώνουν κάθε εβδομάδα διαδηλώσεις στη Σαναά. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, πολλαπλασιάζουν επίσης τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ανέλαβαν την ευθύνη για εκτοξεύσεις πυραύλων που αναχαιτίστηκαν στη ζώνη αυτή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι, τον Μοχάμαντ Άμπντελ Σαλάμ, η σημερινή διαδήλωση ήταν «η μεγαλύτερη» που έχει γίνει μέχρι τώρα. «Συμμετείχαν εκατομμύρια άνθρωποι», υποστήριξε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

⚡️📹 #Yemen answers the call of it’s leader :

More than 1.5 million Yemenis took the streets to pledge their support for #Palestine and defy the Americans :

“God is great, America is the Great Satan” https://t.co/LfDrqd3kRy pic.twitter.com/oZs4STWtwm

— Middle East Observer (@ME_Observer_) January 5, 2024