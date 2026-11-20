Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά —γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν, κατήγγειλε σήμερα ότι οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν σε πλοίο το οποίο μετέφερε εξαναγκαστικά εκτοπισμένους πολίτες κοντά στο στενό στρατηγικής σημασίας Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σκοτώνοντας 19 ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό.

Το κίνημα βρίσκεται σε πόλεμο με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, καταδίκασε μέσω X «τη φρικιαστική σφαγή που διαπράχθηκε από την Πολεμική Αεροπορία του Σαουδάραβα εχθρού, η οποία έβαλε στο στόχαστρο πολιτικό πλοίο το οποίο μετέφερε πάνω από 25 εξαναγκαστικά εκτοπισμένους» με αποτέλεσμα «να πέσουν μάρτυρες 19 άμαχοι και να τραυματιστούν άλλοι 4», στην πλειονότητά τους «γυναίκες και παιδιά».

تدين وزارة الصحة والبيئة

المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف قارب مدني يقل أكثر من 25 نازحاً أثناء توجهه من رأس العارة إلى حيس، ما أدى إلى استشهاد 19 مدنياً وإصابة 4 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. و أن استهداف المدنيين والنازحين يمثل جريمة حرب مكتملة — د. أنيس الاصبحي Dr-Anees Alasbahi (@alasbahi_dr) November 19, 2026

Το πλοίο μετέβαινε από τη Ρας αλ Άρα στις Χάις, στο νότιο τμήμα της χώρας, πρόσθεσε ο Αλασμπάχι.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, το οποίο πρόσκειται στην Ανσαραλά, ανάμεσα στους νεκρούς είναι οκτώ παιδιά και έξι γυναίκες.

«Η στοχοποίηση αμάχων και εκτοπισμένων αποτελεί αναμφίβολα έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε ακόμη ο Αλασμπάχι.

Η υπηρεσία επικοινωνίας της Ανσαραλά και το πρακτορείο ειδήσεων SABA ανέφεραν εξάλλου τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σαουδαραβικά αεροσκάφη διεξήγαγαν νέες επιδρομές στην πρωτεύουσα Σαναά. Κατά την πρώτη πηγή, έγιναν επίσης επιδρομές στην Τάιζ (νοτιοδυτικά).

Ο πόλεμος στην Υεμένη γενικεύτηκε το 2014, όταν η Ανσαραλά άρχισε ευρείας κλίμακας έφοδο εναντίον των δυνάμεων της κυβέρνησης και κυρίευσε αχανείς τομείς της χώρας, κυρίως την πρωτεύουσα Σαναά.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο και εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, με τους αντάρτες της Ανσαραλά να επιτίθενται έκτοτε στην πράξη καθημερινά εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, βάζοντας στο στόχαστρο, μεταξύ άλλων, αεροδρόμια, ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικές βάσεις.

Από τη δική της πλευρά, η στρατιωτική συμμαχία υπό το σουνιτικό βασίλειο προχωρά σε συχνούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των ανταρτών.