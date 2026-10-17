Στην πολύπαθη Υεμένη, όπου ο πολυετής εμφύλιος σπαραγμός έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια, μία νέα εξέλιξη έρχεται να ανακατέψει προσωρινά την τράπουλα στο πεδίο των συγκρούσεων. Σε μια προσπάθεια να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο ελέγχου, οι αντάρτες της περιοχής προχώρησαν σε μια μαζική απελευθέρωση αιχμαλώτων, εφαρμόζοντας στην πράξη την πολιτική που είχαν εξαγγείλει το προηγούμενο διάστημα.

Η ηγεσία των Χούθι ανακοίνωσε επίσημα ότι αφήνει ελεύθερα 159 μέλη τα οποία ανήκουν στις τάξεις των κυβερνητικών δυνάμεων. Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι είχαν βρεθεί υπό κράτηση το καλοκαίρι, και πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο, όταν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο αντίπαλες πλευρές αναζωπυρώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Όπως διευκρίνισε ο Αμπντελκαντέρ αλ Μουρτάντα, ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους του φιλοϊρανικού κινήματος κατά τη διάρκεια σχετικής συνέντευξης Τύπου, η συγκεκριμένη αποφυλάκιση αφορά αποκλειστικά όσους επέλεξαν να παραδοθούν οικειοθελώς. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πρόκειται για μαχητές που δεν έφεραν καμία απολύτως αντίσταση κατά την πρόσφατη προέλαση των ανταρτών στα δυτικά της χώρας.

Η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία προσπαθεί να τους απωθήσει με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, είχε επίσης ανακοινώσει αμνηστία για τους μαχητές Χούθι, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό αυτών.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι «159 άτομα που κρατήθηκαν πρόσφατα σε σχέση με τη σύγκρουση» αφέθηκαν ελεύθερα «μονομερώς» από τους Χούθι, δηλώνοντας ότι το κίνημα είχε προφυλάξει την κατάσταση της υγείας των κρατουμένων.

«Η ΔΕΕΣ δεν έπαιξε κανένα ρόλο στον προσδιορισμό της ταυτότητας ή του αριθμού των ατόμων που θα απελευθερωθούν», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον αλ Μουρτάντα, 323 κρατούμενοι είχαν ήδη απελευθερωθεί τον Σεπτέμβριο μετά την παράδοσή τους στο Κυβερνείο Χοντέιντα (δυτικά).

Παρά τις καθημερινές αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας, οι μάχες συνεχίζονται στην Υεμένη, χωρίς σημαντικές αλλαγές στις πρώτες γραμμές, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Οι Χούθι πραγματοποιούν επίσης επιθέσεις με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, μία από τις οποίες σκότωσε 13 άτομα στις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι, τρία παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

«Εχθρικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας στόχευσαν σπίτια αμάχων» σε χωριά στην επαρχία Νταμάρ, σκοτώνοντας τρία παιδιά και τραυματίζοντας άλλους 17, τόνισε χθες βράδυ το πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «χρησιμοποιώντας βόμβες διασποράς, οι οποίες είναι διεθνώς απαγορευμένες», προστίθεται.

Σύμφωνα με τους Χούθι, οι αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας μεταξύ 3 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου είχαν ως αποτέλεσμα 115 θανάτους και 305 τραυματισμούς.