Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τετάρτη κατέστρεψαν «χερσαίο σταθμό ελέγχου» (σ.σ. drones), «κόμβο διοίκησης και ελέγχου» σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι στην Υεμένη, καθώς και δύο μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κρίθηκε πως τα συστήματα αυτά «ήγειραν άμεση απειλή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

June 19 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.

Separately, USCENTCOM forces successfully destroyed one ground control station… pic.twitter.com/2TYP1e0Wgt

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 19, 2024