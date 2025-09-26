Οι ισραηλινές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν χθες (25/9) στη Σαναά προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 142, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο απολογισμός «αυξήθηκε σε οκτώ μάρτυρες και 142 τραυματίες», ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια.

Οι ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά έπληξαν ένα κέντρο κράτησης φυλακισμένων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι al-Masirah, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης.

Σύμφωνα με «πηγή μέσα στις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, η ισραηλινή επίθεση στη Σαναά είχε στόχο ένα από τα σωφρονιστικά καταστήματα που έχουν αρκετούς φυλακισμένους και κρατούμενους», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, αφότου οι αρχές των Χούθι ανέφεραν έναν αρχικό απολογισμό δύο νεκρών και 48 τραυματιών στην ισραηλινή επιδρομή.

Οι επιδρομές, τις οποίες επιβεβαίωσε το Ισραήλ, διεξήχθησαν την επομένη της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο ισραηλινό θέρετρο Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Υεμενίτες αντάρτες. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το αρχηγείο του γενικού επιτελείου των Χούθι, εγκαταστάσεις υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και στρατόπεδα ήταν μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την πολεμική αεροπορία του.

«Εξαπολύσαμε ισχυρό πλήγμα εναντίον πολλών τρομοκρατικών στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.