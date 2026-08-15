Αξιωματικός του στρατού της υποστηριζόμενης από το Ριάντ διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης δήλωσε ότι πλήγμα του σιιτικού ένοπλου κινήματος Ανσαραλά –γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι– στην παραθαλάσσια πόλη Μόκα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι χθες Παρασκευή, ενώ το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε παράλληλα ότι έπληξε με μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα πετρελαϊκή εγκατάσταση στο γειτονικό βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι «εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων καθώς ξεφόρτωναν στο λιμάνι και δυο σκάφη βρίσκονται στις φλόγες», είπε ο αξιωματικός αναφερόμενος στην επίθεση στη Μόκα, η οποία είχε ήδη χτυπηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ανάμεσα στους οκτώ νεκρούς είναι δυο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρίνισε η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα, το κίνημα ανακοίνωσε πως στοχοποίησε με drone εγκατάσταση του πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στην Ανσαραλά.

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου στο κίνημα, ο στόχος ήταν εγκατάσταση στη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου, και η επιχείρηση έγινε «με drone» το οποίο «πέτυχε τον στόχο του».

Μια ημέρα νωρίτερα, η Ανσαραλά είχε ανακοινώσει πως επιτέθηκε σε εγκατάσταση της ARAMCO στη Τζαζάν.

Για πρώτη φορά έπειτα από την κατάπαυση του πυρός που εφαρμοζόταν από το 2022, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν σε ευρεία κλίμακα στην Υεμένη, με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ, σύμμαχο της Σαουδικής Αραβίας, και του Ιράν.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε τον Ιούλιο αποκλεισμό των λιμανιών του βασιλείου καθώς και ότι θα εμποδίζουν στο εξής τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας να κινούνται στην Ερυθρά θάλασσα, καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, ακόμη περισσότερο αφότου η Τεχεράνη έκλεισε το στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου. Οι αντάρτες έπληξαν επανειλημμένα σαουδαραβικά πλοία.