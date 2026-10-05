Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχες στην επαρχία Τάιζ της Υεμένης και περιοχές γύρω από αυτήν μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες, ενημέρωσαν χθες Κυριακή το βράδυ το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του προσκείμενες τόσο στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται από συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, όσο και στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν.

Εν μέσω πολυήμερων εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο αντιμαχόμενες πλευρές, πηγές προσκείμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση αναφέρθηκαν σε 34 απώλειες στις τάξεις τους, συμπεριλαμβανομένων 20 στη γειτονική επαρχία Λαχτζ, ενώ πηγές προσκείμενες στην Ανσαραλά αναφέρθηκαν σε 39 νεκρούς μεταξύ των ανταρτών στην επαρχία Τάιζ και τομείς που γειτνιάζουν με τη Λαχτζ.