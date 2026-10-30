Σε νέα επικίνδυνη τροχιά εισέρχεται η κρίση στην Υεμένη, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων στη νότια πόλη του Άντεν.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση εκπροσώπου των ενόπλων δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, τα πλήγματα στόχευσαν τόσο το αεροδρόμιο της πόλης όσο και το προεδρικό μέγαρο Μαασίκ, την έδρα των κρατικών αρχών στην προσωρινή πρωτεύουσα της χώρας.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά σε θύματα, ζημιές ή αν οι πύραυλοι έπληξαν τους στόχους τους.

Λίγο νωρίτερα, κάτοικοι και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Άντεν, την πόλη που φιλοξενεί προσωρινά την κυβέρνηση μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά από τους Χούθι.

Το Άντεν έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως το προεδρικό μέγαρο και το αεροδρόμιο, αφότου κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.