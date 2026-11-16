Δυνάμεις του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά —γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν, έχουν φθάσει 60 χιλιόμετρα από την Άντεν, την έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, προς την οποία προελαύνουν στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου το αντίπαλο στρατόπεδο αναδιατάσσει τα στρατεύματά του, είπαν συγκλίνουσες πηγές του χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τέσσερις πηγές στα κυβερνητικά στρατεύματα και δύο πηγές στην κυβέρνηση ανέφεραν ότι η Ανσαραλά κατέλαβε τους τομείς αλ Μακατίρα και αλ Μανταρίμπα (νοτιοανατολικά) και αναφέρθηκαν επίσης σε προέλασή τους προς την κατεύθυνση της Άντεν.

Οι αντάρτες έχουν σταθμεύσει πλέον στο στρατόπεδο αλ Χαράζ, στην αλ Μανταρίμπα, περίπου 60 χιλιόμετρα από το αστικό κέντρο και σημαντικό λιμάνι όπου μετέφερε την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση όταν έχασε το 2014 την πρωτεύουσα Σανάα και μεγάλα τμήματα στο βόρειο τμήμα της χώρας, το πλέον πυκνοκατοικημένο.

Ο κυβερνητικός στρατός ανακοίνωσε χθες «αναδιάταξη των δυνάμεών του», αναδίπλωσή τους προς την Άντεν και τα περίχωρά τους «από την περιοχή του Μπαμπ ελ Μάντεμπ», στην Ερυθρά θάλασσα, που κυρίευσε το κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη τον Σεπτέμβριο.

Η απόφαση αυτή, εξήγησε, ανταποκρίνεται «στην προτεραιότητα» που δίνεται στην «ασφάλεια» της Άντεν και παρακείμενων επαρχιών.

Οι τέσσερις πηγές στον στρατό επιβεβαίωσαν στο AFP την αναδιάταξη έπειτα από προέλαση της Ανσαραλά κατά μήκος των ακτών από την επαρχία Λαχτζ, ανάμεσα στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ και την Άντεν.

Επίθεση των ανταρτών με πυραύλους εναντίον θέσης των κυβερνητικών στρατευμάτων είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άμαχοι και να τραυματιστούν άλλοι 12 χθες, σύμφωνα με τρεις στρατιωτικές και μια κυβερνητική πηγή που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Η Ανσαραλά είχε ήδη στοχοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες προεδρικό παλάτι και το αεροδρόμιο στην Άντεν. Το κίνημα είχε προσπαθήσει να καταλάβει την πόλη το 2015, αλλά απωθήθηκε.

Την Παρασκευή, στρατιωτικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχουν αρχίσει οχυρωματικά έργα σε θέσεις στα περίχωρα της πόλης, με την εγκατάσταση σάκων με άμμο και την διάνοιξη υπόγειων σηράγγων.

«Ρυθμός» και «κατεύθυνση» του πολέμου

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από την πλευρά της εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις πληροφορίες πως οι εχθροπραξίες έφθασαν σε στρατόπεδο όπου φιλοξενούνται σχεδόν 10.000 πρόσφυγες στην επαρχία Λαχτζ.

Κατά μήκος του δρόμου που συνδέει την Άντεν με τη Λαχτζ, δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια μαρτυρούν πως διεξήχθησαν σκληρές μάχες.

Από την επανέναρξη του πολέμου τον Ιούλιο, όταν κατέρρευσε η κατάπαυση του πυρός που τηρείτο άτυπα για τέσσερα χρόνια, η Ανσαραλά «διατηρεί την πρωτοβουλία» σε επιχειρησιακό επίπεδο και επιβάλλει «τον ρυθμό και την κατεύθυνση» της ένοπλης σύρραξης, αποσπώντας «εδάφη» συνεχώς από την αντίπαλη πλευρά, παρατήρησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Αλμπάσα, της εταιρείας συμβούλων για τη διαχείριση κινδύνων Basha Report.

Απέδωσε την αδυναμία των κυβερνητικών στρατευμάτων να διεξαγάγουν «συντονισμένη και πολυμέτωπη εκστρατεία εναντίον των Χούθι» στον συνδυασμό «έλλειψης πολιτικής βούλησης, στην πολυδιάσπαση των στρατιωτικών διοικήσεων, στις αντιπαλότητες φραξιών» και απουσίας στα πεδία των μαχών στοιχείων που υπάρχουν μόνο «επί χάρτου».

Η αναδίπλωση των κυβερνητικών στρατευμάτων, η απόσυρσή τους από την περιοχή που γειτνιάζει με το Μπαμπ ελ Μάντεμπ, επιτρέπει στην Ανσαραλά να εδραιώσει περαιτέρω τον έλεγχό της σε αυτή τη θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Δύο στρατιωτικές πηγές του AFP στην Ανσαραλά σημείωσαν χθες ότι οι μαχητές τους «πήραν θέσεις σε τομείς που εγκαταλείφθηκαν από τον εχθρό» σε ζώνη «σχεδόν 150 χιλιομέτρων» κοντά στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Η σημασία αυτής της θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά το de facto κλείσιμο από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Απελευθέρωση 600 αιχμαλώτων πολέμου

Η Ανσαραλά πήρε εξάλλου τον έλεγχο της ορεινής περιοχής αλ Μακατίρα, από την οποία διέρχεται ο κυριότερος οδικός άξονας ο οποίος συνδέει την Άντεν με την Τάιζ, βορειότερα — οι αντάρτες την πολιορκούν εδώ και εβδομάδες.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις, τις οποίες υποστηρίζει από τον Μάρτιο του 2015 συμμαχία υπό το Ριάντ, έκαναν γνωστό πως «συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με σκοπό να σπάσει η πολιορκία».

Από τον Ιούλιο, οι εχθροπραξίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.600 ανθρώπους κι έχουν αναγκάσει άλλους 300.000 και πλέον ανθρώπους να εγκαταλείψουν στα σπίτια τους στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Την περασμένη εβδομάδα, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχες, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου και στις δύο πλευρές.

Το κίνημα έχει στο μεταξύ πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις του εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχοποιώντας ιδίως αεροδρόμια, πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ έχει κηρύξει την επιβολή αποκλεισμού στην Ερυθρά θάλασσα σε βάρος του εμπορικού στόλου της μοναρχίας της Μέσης Ανατολής, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον πλανήτη.

Νωρίτερα χθες, η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε πως αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο το Ριάντ και μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή της Μεδίνας.

Παράλληλα στη Σανάα, η Ανσαραλά οργάνωσε χθες τελετή για την απελευθέρωση περίπου 600 μαχητών των δυνάμεων που ορκίζονται πίστη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, τους οποίους αιχμαλώτισαν οι αντάρτες από τον Ιούλιο, όταν αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος• η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου επιβεβαίωσε τις αποφυλακίσεις.

Το κίνημα έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη» από αριθμητική σκοπιά πρωτοβουλία «απονομής χάριτος και απελευθέρωσης αιχμαλώτων» που αναλήφθηκε «μονομερώς» στον πόλεμο, επικρίνοντας το αντίπαλο στρατόπεδο πως δεν ανέλαβε «καμιά» παρόμοια «ανθρωπιστική πρωτοβουλία».