Νέος κύκλος σφοδρών συγκρούσεων μαίνεται στη βόρεια Υεμένη, με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, η οποία απολαμβάνει τη στήριξη του Ριάντ, να συγκρούονται άγρια με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.

Το επίκεντρο των εχθροπραξιών εντοπίζεται στην κρίσιμης σημασίας επαρχία Αλ Τζαούφ, σε κοντινή απόσταση από τη μεθόριο με τη Σαουδική Αραβία. Η αναζωπύρωση του μετώπου έρχεται στον απόηχο ενός μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσαν τις προηγούμενες ημέρες οι Χούθι εναντίον του σουνιτικού βασιλείου. Το Ριάντ απάντησε άμεσα, σφυροκοπώντας θέσεις των ανταρτών, κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η στρατηγική μάχη για το στρατόπεδο Αλ Λαμπανάτ

Σύμφωνα με δύο στρατιωτικές πηγές της κυβέρνησης που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο τακτικός στρατός έχει καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό του συγκεκριμένους τομείς στο στρατόπεδο Αλ Λαμπανάτ, το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε έναν λόφο. Ωστόσο, η πλήρης ανακατάληψη της περιοχής αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι Χούθι διατηρούν τον έλεγχο των γύρω υψωμάτων, αποκτώντας τακτικό πλεονέκτημα.

Από την πλευρά τους, οι αντάρτες προσπαθούν να δείξουν ότι διατηρούν τις δυνάμεις τους, δίνοντας στη δημοσιότητα δικό τους φωτογραφικό υλικό από τις μάχες στην ίδια περιοχή.

Δίνοντας τον παλμό των επιχειρήσεων, ο Ουαλίντ Αλ Μαχατζέρι, επικεφαλής των επιχειρήσεων της 5ης Ταξιαρχίας του κυβερνητικού στρατού, δήλωσε την Τρίτη (15/9) σε δημοσιογράφο στο πεδίο ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις «προωθούνται» στο μέτωπο του Αλ Λαμπανάτ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θεού θέλοντος, θα φτάσουν στις θέσεις των Χούθι».

Εικόνες από την πρώτη γραμμή

Η αγριότητα των συγκρούσεων αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα πλάνα που μετέδωσε το AFP. Το οπτικό υλικό δείχνει στρατιώτες να προελαύνουν μέσα στην έρημο επιβαίνοντας σε τεθωρακισμένα οχήματα και να «γαζώνουν» τις εχθρικές θέσεις με πολυβόλα.

Παράλληλα, καταγράφονται βολές του κυβερνητικού πυροβολικού εναντίον μακρινών στόχων, καθώς και εικόνες με εγκαταλελειμμένες θέσεις και νεκρούς μαχητές των Χούθι, αποδεικνύοντας την υποχώρηση των ανταρτών μπροστά στην προέλαση των κυβερνητικών δυνάμεων.