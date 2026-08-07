Τουλάχιστον 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης σκοτώθηκαν την Πέμπτη (6/8) στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι, τις αιματηρότερες από το 2022, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός.

Οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση «την κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο μέρος», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της υεμενίτικης κυβέρνησης, που είναι αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν τα πλήγματα σε αντίποινα για την πρόσφατη ενίσχυση, όπως λένε, των υεμενίτικων δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Μια στρατιωτική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι 58 και οι τραυματίες «δεκάδες». Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 νεκρούς και 29 τραυματίες.