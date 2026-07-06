Δεκαέξι στρατιωτικοί της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης σκοτώθηκαν σε επίθεση των ανταρτών Χούθι νότια από την πόλη Χοντάιντα (δυτικά), δήλωσαν χθες Κυριακή δύο ιατρικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε νοσοκομείο της περιοχής, στις υεμενίτικες ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, διακομίστηκαν 16 νεκροί και 22 τραυματίες που ανήκουν στις τάξεις δυνάμεων που ορκίζονται πίστη στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, που υποστηρίζονται από στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, σημείωσαν οι πηγές αυτές.

Αξιωματικός με έδρα την κοινότητα Χάις, όπου ξέσπασαν εχθροπραξίες από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί προχθές Σάββατο, είπε νωρίτερα στο AFP ότι 14 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε «σκληρές μάχες» και άλλοι 23 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, οι Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, πήραν τον έλεγχο θέσεων των κυβερνητικών στρατευμάτων για λίγο, προτού εκδιωχθούν σε αντεπίθεση.

Επρόκειτο «για την πιο φονική επίθεση των Χούθι εδώ και χρόνια», πρόσθεσε η πηγή αυτή. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς και τους τραυματίες χτυπήθηκαν από πυρά ελεύθερων σκοπευτών, ενώ οι αντάρτες χρησιμοποίησαν επίσης μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και ολμοβόλα.

Άλλος αξιωματικός του κυβερνητικού στρατού ανέφερε ότι οι αντάρτες απωθήθηκαν έπειτα από πολύωρες μάχες και τόνισε πως υπέστησαν επίσης απώλειες, χωρίς ωστόσο να δώσει αριθμό.

Οι Χούθι βρίσκονται σε πόλεμο με τις δυνάμεις της κυβέρνησης από το 2014 και από το 2015 ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά και τη Χοντάιντα, μεγάλο λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ένοπλη σύρραξη αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε πελώρια ανθρωπιστική κρίση στο φτωχότερο κράτος της αραβικής χερσονήσου, ωστόσο έχει de facto παγώσει από το 2022, όταν τα μέρη συμφώνησαν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός σε διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, που παρατάθηκε άτυπα.

Την Παρασκευή, οι Χούθι απείλησαν ότι θα βάλουν στο στόχαστρο αεροδρόμια και πόρους της Σαουδικής Αραβίας σε περίπτωση «επίθεσης» από πλευράς του βασιλείου, του κύριου υποστηρικτή των αντιπάλων τους. Κατηγόρησαν το Ριάντ ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο τους και προσπάθησε να εμποδίσει την προσγείωση ιρανικού επιβατικού αεροσκάφους.

Μέσα ενημέρωσης των Χούθι ανέφεραν αργότερα πως το αεροσκάφος προσγειώθηκε και αναχώρησε ξανά για την Τεχεράνη μεταφέροντας αντιπροσωπεία των Χούθι για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, στους πρώτους βομβαρδισμούς της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν, έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Ριάντ αντέτεινε ότι θα ανταποδώσει με «ισχύ άνευ προηγουμένου» οποιαδήποτε επίθεση των Χούθι.