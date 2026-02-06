Νέο οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποκαλούμενων «φακέλων Έπσταϊν» ρίχνει φως στις συνθήκες κράτησης και την καθημερινότητα της διαβόητης κοσμικής Γκισλέιν Μάξγουελ μέσα στο κελί της. Η 64χρονη Μάξγουελ υπήρξε στενή συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, του καταδικασμένου παιδόφιλου χρηματιστή που βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019. Αν και ο θάνατός του αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία, αρκετοί, ανάμεσά τους και ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν, θεωρούν πως δολοφονήθηκε προτού λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη για δεκάδες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Την προηγούμενη Παρασκευή (30/1) το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, έδωσε στη δημοσιότητα περίπου τρία εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και υλικό από κάμερες επιτήρησης στο κελί της Γκισλέιν Μάξγουελ, το οποίο επιβεβαιώθηκε από το Channel 4 News και αποτελεί απόσπασμα δεκάωρης καταγραφής τον Ιούλιο του 2020.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για σωρεία σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων συνωμοσία μεταφοράς ανηλίκων για παράνομες σεξουαλικές πράξεις, παρότρυνση ανηλίκων σε ταξίδια για τον ίδιο σκοπό, σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και συναφή εγκλήματα. Εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Το επίμαχο βίντεο καταγράφηκε λίγο μετά τη σύλληψή της από το FBI σε πολυτελή κατοικία στο Νιου Χάμσαϊρ, αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Metropolitan Detention Center της Νέας Υόρκης, όπου κρατήθηκε από τις 2 Ιουλίου 2020.

Στο υλικό, η Μάξγουελ διακρίνεται να φορά πορτοκαλί ολόσωμη στολή κρατούμενης, μέσα σε ένα λιτό κελί με λευκούς τοίχους και φθαρμένο γκρι τσιμεντένιο πάτωμα. Σε διάφορες στιγμές πίνει νερό, στρώνει το κρεβάτι της, ξαπλώνει, χασμουριέται και περνά την ώρα της διαβάζοντας βιβλίο. Στο πάτωμα φαίνεται ένα μικρό κιβώτιο που περιέχει προσωπικά αντικείμενα, πιθανότατα και ένα επιπλέον σετ ρούχων. Εκείνη την περίοδο ανέμενε την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την αποφυλάκισή της με εγγύηση.

Στις 14 Ιουλίου 2020 δήλωσε αθώα για όλες τις κατηγορίες, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της για εγγύηση, ενώ αντιμετώπιζε τότε ποινή έως και 35 ετών φυλάκισης. Στις 28 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, δικαστής απέρριψε και πρόταση πακέτου εγγύησης ύψους 28,5 εκατομμυρίων δολαρίων, κρίνοντας πως υπήρχε υψηλός κίνδυνος διαφυγής. Το σχέδιο προέβλεπε επιστροφή της στο σπίτι της με 24ωρη ένοπλη φρούρηση.

Την ίδια περίοδο, οι συνήγοροί της, κατήγγειλαν ότι υπέβαλλαν τη Μάξγουελ σε εξονυχιστικούς ελέγχους ανά 15 λεπτά μέσα στο κελί της, με σκοπό να διαπιστώνεται συνεχώς ότι είναι εν ζωή. Στις 29 Δεκεμβρίου 2021 κρίθηκε ένοχη, με τη ζωή της να περιορίζεται πλέον σε ένα κελί διαστάσεων περίπου τρία επί δυόμισι μέτρα, το οποίο μοιραζόταν με τρεις ακόμη κρατούμενες στο σωφρονιστικό ίδρυμα Tallahassee στη Φλόριντα.

Τον Αύγουστο του 2025 μεταφέρθηκε σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας, το Bryan Prison Camp, σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων από το Χιούστον του Τέξας, εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλειά της και φόβων ότι θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο δολοφονίας. Η μεταγωγή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα θύματά της και πραγματοποιήθηκε έπειτα από διήμερες συνομιλίες της με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, σχετικά με περισσότερους από 100 άνδρες που φέρονται να είχαν σχέση με τον Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Άντριου.

Σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail, η Γκισλέιν Μάξγουελ αναμένεται να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου στις 9 Φεβρουαρίου. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια ακρόασης, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Τζέιμς Κόμερ. Η ακρόαση αφορούσε ψηφίσματα για την παραπομπή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, και της πρώην υπουργού Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, για περιφρόνηση του Κογκρέσου, λόγω μη συμμόρφωσης με κλητεύσεις που σχετίζονται με τις επαφές τους με τον Έπσταϊν.

Οι Ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν πως οι Κλίντον οφείλουν να καταθέσουν, ενώ οι Δημοκρατικοί έκαναν λόγο για πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία. Ο Κόμερ, πάντως, δήλωσε ότι επιδιώκει να αντλήσει πληροφορίες από κάθε πιθανή πηγή, τονίζοντας πως θεωρεί σημαντικό να ακουστεί και η κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ. Παρότι οι δικηγόροι της έχουν ξεκαθαρίσει ότι προτίθεται να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αλλάξει στάση και θα μιλήσει ενώπιον της Επιτροπής.