Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένγιαμιν Νετανιάχου, προχώρησε σε θερμές δηλώσεις υπέρ του προέδρου των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος σαν αυτόν», επαινώντας ιδιαίτερα την αποφασιστικότητα και τη «διαύγεια σκέψης» του Αμερικανού ηγέτη.

Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και των κοινών αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν.

«Δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος σαν τον Τραμπ»

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η ηγεσία του Τραμπ επανέφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρο της διεθνούς ισχύος. «Δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Η αποφασιστικότητά του και η καθαρότητα της σκέψης του είναι μοναδικές», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η στάση του Αμερικανού προέδρου ενισχύει τόσο την ασφάλεια των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε μάλιστα τον Τραμπ «ηγέτη του ελεύθερου κόσμου», προσθέτοντας ότι η πολιτική του έχει αποκαταστήσει την παγκόσμια ηγετική θέση της Αμερικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργασία Ουάσιγκτον–Τελ Αβίβ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση απειλών όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Δηλώσεις εν μέσω κλιμάκωσης με το Ιράν

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έγιναν σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει συντονισμένα πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην περιοχή, με επιθέσεις, αντίποινα και αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για γενικευμένη σύγκρουση.

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής, επιμένοντας ότι η στρατηγική των δύο χωρών στοχεύει στην αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Πολιτικό μήνυμα προς το εσωτερικό και το διεθνές ακροατήριο

Οι δημόσιοι έπαινοι προς τον Τραμπ ερμηνεύονται από αναλυτές και ως πολιτικό μήνυμα, τόσο προς το εσωτερικό του Ισραήλ όσο και προς τη διεθνή κοινότητα, για τη στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Παράλληλα, ενισχύουν το αφήγημα της ισραηλινής κυβέρνησης ότι η Ουάσιγκτον αποτελεί τον βασικό σύμμαχο στην αντιμετώπιση των περιφερειακών απειλών.