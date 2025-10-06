Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ πρόκειται να απελαθεί από το Ισραήλ αύριο Τρίτη (7/10) με πτήση που χρηματοδοτείται από την Ελλάδα, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων Ynet.

Το αεροπλάνο θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ραμόν του νότιου Ισραήλ και θα προσγειωθεί στην Αθήνα. Η Τούνμπεργκ θα συνοδεύεται από 27 άλλους απελαθέντες ακτιβιστές, άπαντες Έλληνες πολίτες των οποίων η επιστροφή στην πατρίδα κανονίστηκε από την κυβέρνησή τους, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν από 42 σκάφη που συμμετείχαν στον Παγκόσμιο Στόλο Global Sumud Flottilla, αφού αναχαιτίστηκαν από το Ισραηλινό Ναυτικό.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε το Σάββατο ότι 137 ακτιβιστές του στολίσκου έχουν απελαθεί μέχρι στιγμής. Όσοι παραμένουν κρατούνται στη φυλακή Κέτζιοτ, σε συνθήκες που ο νομικός τους εκπρόσωπος περιγράφει ως κατώτερες των προδιαγραφών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δόθηκαν στην ομάδα νομικής βοήθειας Adalah, στους κρατούμενους ακτιβιστές έχει στερηθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και τους παρέχονται «εξαιρετικά ανεπαρκείς» ποσότητες τροφίμων και νερού.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει υποστεί ιδιαίτερα σκληρή μεταχείριση, από τη στιγμή της σύλληψής της, ενώ δεν μπόρεσε να συναντηθεί με δικηγόρο στο διάστημα που βρίσκεται στη φυλακή.