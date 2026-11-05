«Η Γαλλία δεν έχει καμία πρόθεση να αναγνωρίσει τις αρχές των Ταλιμπάν παρότι ξαναρχίζει έναν τεχνικό διάλογο με σκοπό την απέλαση των Αφγανών που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα και τους οποίους θεωρεί επικίνδυνους για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Γαλλία δεν αναγνωρίζει τους Ταλιμπάν και δεν έχει καμία πρόθεση να το κάνει. Αυτός ο τεχνικός διάλογος δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο αναγνώριση το καθεστώτος», δήλωσε ο Πασκάλ Κονφαβρέ σε ενημέρωση του Τύπου. Διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν σήμερα στο προξενείο του Αφγανιστάν στο Παρίσι, σε αντίθεση με σχετικά δημοσιεύματα.

Στις αρχές Οκτωβρίου, το Γαλλικό Πρακτορείο είχε αποκαλύψει ότι το Παρίσι είχε αρχίσει τεχνικές συνομιλίες με τους Ταλιμπάν. Διπλωματική πηγή είχε υπογραμμίσει ότι οι συζητήσεις αυτές “δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση” τη γαλλική θέση για το Αφγανιστάν, το οποίο δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν μετά την επιστροφή τους στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021.

«Αρχίσαμε έναν τεχνικό διάλογο με το Αφγανιστάν, με το τωρινό καθεστώς, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για να μπορέσουμε να στείλουμε κατευθείαν πίσω Αφγανούς πολίτες που είναι επικίνδυνοι, που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη στη Γαλλία και που βρίσκονται εδώ παράνομα», επανέλαβε ο Πασκάλ Κοφαβρέ.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές είχε επιβεβαιώσει τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Εθνοσυνέλευση ότι “τεχνικές συζητήσεις” είχαν αρχίσει μεταξύ του Παρισιού και των αρχών των Ταλιμπάν.