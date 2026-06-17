Ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε χθες (16/6) ότι ακύρωσε τη συμφωνία της Χεβρώνας με την Παλαιστινιακή Αρχή, μόνο και μόνο για να διαψευσθεί ώρες αργότερα από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο δήλωσε ότι αυτό δεν αληθεύει.

Ο Σμότριτς δημοσίευσε στην πλατφόρμα X ανάρτηση στην οποία ανέφερε ότι πολλές εξουσίες στη διαιρεμένη πόλη της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη και στους ιερούς τόπους της –συμπεριλαμβανομένου του Σπηλαίου των Πατριαρχών– δεν θα εμπίπτουν πλέον στην παλαιστινιακή δημοτική αρχή της Χεβρώνας “αλλά θα επιστρέψουν πλήρως στην ευθύνη του κράτους του Ισραήλ”.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αργότερα διάψευση: «Σε αντίθεση με τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών, η Συμφωνία της Χεβρώνας δεν έχει ακυρωθεί».

Το υπουργικό συμβούλιο Ασφαλείας είχε λάβει απόφαση πριν από αρκετούς μήνες που αφορούσε συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες σχεδιασμού και κατασκευής στην εβραϊκή συνοικία της Χεβρώνας και σε εβραϊκούς χώρους, ανέφερε το υπουργείο.

«Η απόφαση αυτή λήφθηκε έπειτα από χρόνια παντελούς έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του δήμου της Χεβρώνας σε αυτά τα θέματα», ανέφερε η δήλωση. Δεν υπήρξαν άλλες αλλαγές, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η συμφωνία της Χεβρώνας επιτεύχθηκε το 1997 επί μιας προηγούμενης κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ήταν επίσης πρωθυπουργός τότε.

Ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet γράφει ότι για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ορισμένα μέτρα σχεδιασμού και κατασκευής στην εβραϊκή συνοικία της Χεβρώνας και σε παρακείμενους ιερούς τόπους απαιτούσαν την έγκριση της δημοτικής αρχής της Χεβρώνας ή ειδική πολιτική άδεια. Η νέα απόφαση του Σμότριτς μεταφέρει αυτές τις εξουσίες στις ισραηλινές αρχές σχεδιασμού.