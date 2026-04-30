Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, γνωστοποίησε με δήλωσή του, ότι οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας που αναχαίτισαν τη νύχτα οι ισραηλινές δυνάμεις, θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα, από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού. Παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη χώρα μας.

Η δήλωση του Ισραηλινού ΥΠ.ΕΞ.

«Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

Όλοι οι συμμετέχοντες που αποβιβάστηκαν από τα πλοία, αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς. Σε συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση, οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες κοντά στις ακτές της Ελλάδας. Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

Καλούμε όλους όσοι δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις, αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – να το πράξουν μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), το οποίο δημοσίευσε επίσης μια δήλωση για το θέμα σήμερα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει να σπάσει ο νόμιμος ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας».