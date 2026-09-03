Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι μια συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Όπως ανέφερε, μια τέτοια συμφωνία θα χρειαστεί στη συνέχεια και τη στήριξη άλλων χωρών. Την ίδια ώρα, υποστήριξε ότι οι αεροπορικές απειλές από την ουκρανική πλευρά δυσκολεύουν τις προσπάθειες για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Πούτιν έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με την Ουκρανία , διευκρινίζοντας πως οι επαφές πραγματοποιούνται μέσω των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε ότι οι επαφές με την Ουάσινγκτον συνεχίζονται, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση της Ρωσίας υπέρ της αποκατάστασης των διμερών σχέσεων.

Μιλώντας, τέλος, για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του είναι έτοιμος να συνεργαστεί σε «θετική και εποικοδομητική» βάση.