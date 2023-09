Στην ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» καθώς και να εγκαθιδρυθούν διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, όπως αναφέρει ανάρτηση του Anadolu στο Χ.

«Για να υπάρχει ευημερία, σταθερότητα και ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώματα και συμφέροντα όλων των πλευρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα μια πραγματικότητα που παραδέχονται όλοι, είναι πως στην Κύπρο δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση στα πλαίσια της ομοσπονδίας. Γι’ αυτό καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της ΤΔΒΚ και να ξεκινήσουν διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές επαφές», πρόσθεσε.

