Ο επιχειρηματίας στον τομέα των τεχνολογιών Ίλον Μασκ τάχθηκε σήμερα υπέρ του Ισραήλ μετά την επίθεση που δέχθηκε από τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς, λέγοντας ότι μια πρόκληση είναι να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα που πείθει τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε, ξέρετε, δολοφονίες».

Αφότου άκουσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να λέει ότι η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί σε μια ζωντανή διαδικτυακή συνομιλία, ο Μασκ είπε: «Δεν υπάρχει επιλογή». Ο Μασκ, που επισκέπτεται το Ισραήλ ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος με την Χαμάς στην Γάζα, πρόσθεσε: «Θα ήθελα κι εγώ να βοηθήσω».

Dear Elon Musk, we recommend you to visit Gaza after this trip.

Go and see how the Zionist Israeli army committed genocide there by committing crimes against humanity, how they destroyed a whole city and killed 14,000 people.

Go to Gaza and see how they destroy Gaza with tons… pic.twitter.com/LbCAovzs3l

— Torah Judaism (@TorahJudaism) November 27, 2023