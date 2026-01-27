«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους», αντέτεινε χθες Δευτέρα το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αντικρούοντας την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του NATO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, τις έχει «ανάγκη», κι όποιος συνηγορεί υπέρ του αντιθέτου «ονειρεύεται».

«Ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας μέσω X, παραθέτοντας σύντομο απόσπασμα βίντεο με την τοποθέτηση του Ολλανδού.