Η ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα εναντίον «στόχων» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς είναι «απαράδεκτη» ενέργεια, επέμειναν χθες Τρίτη ο συντηρητικός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Το πλήγμα του Ισραήλ στη Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εθνική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων», τόνισε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ, υπενθυμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το εμιράτο στις προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο καγκελάριος Μερτς συνομίλησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησής του.

Ο Μερτς είπε στον εμίρη ότι η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνησή του. «Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή».

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα, συμπεριλαμβανομένου γιου του εξόριστου ηγετικού στελέχους της Χαλίλ αλ Χάγια.