Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν, προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο «εκτεταμένου ένοπλου χάους», λόγω της έντασης στα Στενά του Ορμούζ και της πιθανής επέκτασης της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, ο Χουσεΐν τόνισε ότι το κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού έχει «άμεσο αντίκτυπο στα συμφέροντα του Ιράκ, της περιοχής και του πλανήτη».

Ο Ιρακινός ΥΠΕΞ προειδοποίησε επίσης για πιθανές «κρίσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές», αλλά και για «μαζική εκτόπιση ή μετανάστευση», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την κλιμάκωση της έντασης.