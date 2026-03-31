Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να απομακρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις από το έδαφός της, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι οι επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή στοχεύουν αποκλειστικά τους εχθρούς του.

«Το Ιράν σέβεται το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και το θεωρεί αδελφικό έθνος», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

«Οι επιχειρήσεις μας στοχεύουν επιτιθέμενους του εχθρού που δεν σέβονται ούτε τους Άραβες ούτε τους Ιρανούς, ούτε μπορούν να προσφέρουν οποιαδήποτε ασφάλεια… Ήρθε η ώρα να απομακρυνθούν οι αμερικανικές δυνάμεις», προσέθεσε.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα εξαπολύσει πυρά κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

