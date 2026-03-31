Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να απομακρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις από το έδαφός της, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι οι επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή στοχεύουν αποκλειστικά τους εχθρούς του.

«Το Ιράν σέβεται το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και το θεωρεί αδελφικό έθνος», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

«Οι επιχειρήσεις μας στοχεύουν επιτιθέμενους του εχθρού που δεν σέβονται ούτε τους Άραβες ούτε τους Ιρανούς, ούτε μπορούν να προσφέρουν οποιαδήποτε ασφάλεια… Ήρθε η ώρα να απομακρυνθούν οι αμερικανικές δυνάμεις», προσέθεσε.

Iran respects the Kingdom of Saudi Arabia and considers it a brotherly nation. Our operations are aimed at enemy aggressors who have no respect for Arabs or Iranians, nor can provide any security. Just look at what we did to their aerial command. High time to eject U.S. forces. pic.twitter.com/yYNBpebN8i — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 30, 2026

Το Ιράν έχει επανειλημμένα εξαπολύσει πυρά κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.