Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διερευνά επιθέσεις που σημειώθηκαν σε αστικές περιοχές χωρών της Μέσης Ανατολής, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από πλήγματα σε στόχους πέρα από αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed, ο Ιρανός υπουργός Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι ευθύνονται για τις επιθέσεις αυτές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρόμοια με τα ιρανικά drones τύπου Shahed , τα οποία –όπως υποστήριξε– έχουν αναπτύξει σε δική τους εκδοχή με την ονομασία «Lucas».

«Οι Αμερικανοί έχουν κατασκευάσει drones παρόμοια με τα δικά μας Shahed, που ονομάζονται Lucas, και με αυτά εξαπολύουν επιθέσεις σε στόχους σε αραβικές χώρες», δήλωσε, εκτιμώντας ότι στόχος είναι να πληγούν οι σχέσεις των χωρών αυτών με την Τεχεράνη.

Ο Αραγτσί ανακοίνωσε επίσης ότι το Ιράν βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας κοινής επιτροπής με χώρες της περιοχής, προκειμένου να διερευνηθούν οι επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία συγκρότησης μιας επιτροπής με τις χώρες της περιοχής για να διερευνήσουμε τους πολιτικούς στόχους που έχουν δεχθεί επίθεση», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα του παραμένει ανοιχτή σε κάθε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο», επισημαίνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.