Το Ιράν, στενός σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε απόψε ότι στηρίζει «κάθε πρωτοβουλία» που θα οδηγήσει «στην αυτοδιάθεση του παλαιστινιακού λαού», παραμονή των διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν σήμερα στην Αίγυπτο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ιράν «ανέκαθεν στήριζε όποια πρωτοβουλία είχε ως στόχο να μπει τέλος στην εθνοκάθαρση, στα εγκλήματα πολέμου και στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα και να ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμμετάσχει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.