Ο Γκίντεον Σάαρ, επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, δήλωσε σήμερα ότι η εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν σημαίνει ότι τα θέματα έχουν επιλυθεί, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο 11, ο Σάαρ ανέφερε: «Τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει» και πρόσθεσε ότι «δεν βλέπω πως είναι πιθανό να συγκεραστούν οι θέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν».

Η δήλωση αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες εντάσεις και την αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία της συμφωνίας.