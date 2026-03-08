Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, αποκάλυψε ότι τα drones με εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί, εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

«Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», ανέφερε στον Guardian, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά την προέλευση των drones.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από την ευρύτερη κατεύθυνση των βορειοανατολικών περιοχών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί… πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα που υπάρχουν, καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», πρόσθεσε ο κ. Κόμπος.