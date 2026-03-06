Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα τις αρχές της Ουγγαρίας πως «πήραν ομήρους» επτά εργαζόμενους ουκρανικής τράπεζας στη Βουδαπέστη.

«Στη Βουδαπέστη, οι ουγγρικές αρχές πήραν ομήρους επτά Ουκρανούς πολίτες. Οι λόγοι είναι ακόμη άγνωστοι, όπως και η κατάσταση της υγείας τους αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Αντρίι Σιμπίχα μέσω X.

Οι συλληφθέντες είναι «εργαζόμενοι της κρατικής τράπεζας Oschadbank, που επέβαιναν σε δύο τραπεζικά οχήματα» τα οποία περνούσαν από το ουγγρικό έδαφος κινούμενα μεταξύ «Αυστρίας και Ουκρανίας» μεταφέροντας «μετρητά», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, απαιτώντας την «άμεση απελευθέρωσή» τους.

 

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

 

