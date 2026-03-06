Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα τις αρχές της Ουγγαρίας πως «πήραν ομήρους» επτά εργαζόμενους ουκρανικής τράπεζας στη Βουδαπέστη.

«Στη Βουδαπέστη, οι ουγγρικές αρχές πήραν ομήρους επτά Ουκρανούς πολίτες. Οι λόγοι είναι ακόμη άγνωστοι, όπως και η κατάσταση της υγείας τους αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Αντρίι Σιμπίχα μέσω X.

Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them. These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 5, 2026

Οι συλληφθέντες είναι «εργαζόμενοι της κρατικής τράπεζας Oschadbank, που επέβαιναν σε δύο τραπεζικά οχήματα» τα οποία περνούσαν από το ουγγρικό έδαφος κινούμενα μεταξύ «Αυστρίας και Ουκρανίας» μεταφέροντας «μετρητά», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, απαιτώντας την «άμεση απελευθέρωσή» τους.

