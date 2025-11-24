Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και κάθε Ευρωπαίος πολιτικός έχει καθήκον να το υποστηρίξει πλήρως και ανεπιφύλακτα, έγραψε σήμερα στο Χ ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Minister of Foreign Affairs & Trade of Hungary Péter Szijjártó: “We were really crossing fingers for President Trump winning… because we understood that he is still the only hope for peace… No other politician in the world could make this war come to an end, only President… pic.twitter.com/Eic3Ni2a1d — One America News (@OANN) October 21, 2025

Χθες (23/11), οι Ευρωπαίοι υπέβαλαν μια αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, χρησιμοποιεί ως βάση το σχέδιο 28 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, εξετάζοντάς το σημείο προς σημείο. με προτάσεις για αλλαγές και διαγραφές.