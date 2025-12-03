Οι ανησυχίες του Βελγίου όσον αφορά τη χρήση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία είναι θεμιτές και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες αυτές, δήλωσε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Αισθανόμαστε απογοήτευση που δεν εισακουσθήκαμε», σημείωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του NATO και τόνισε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θέλει να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτηθεί ένα δάνειο στην Ουκρανία, «δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες» του Βελγίου και παραμένει «η χειρότερη από τις επιλογές».

🗣️ ‘It is not acceptable to use the money and leave us alone facing the risks,’ Belgian Foreign Minister Maxime Prevot says EU plan to use frozen Russian assets for loan to Ukraine fails to address Belgium’s concerns https://t.co/Ir2DgKrRWU pic.twitter.com/CbvxzYcMRn — Anadolu English (@anadoluagency) December 3, 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να διευκρινίσει σήμερα πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει δάνειο επανορθώσεων 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο, στηριζόμενο σε περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους που έχουν παγώσει στην Ευρώπη.

«Όλοι μπορούν να δουν πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια ισχυρή λύση για τη χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείω»ν, σημείωσε επίσης ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών και «πρόσθεσε ότι η χώρα του αξιώνει οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει, να ξεπεραστούν πλήρως».

Είναι θετικό που οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η χώρα, βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.