Την «άμεση» απελευθέρωση του ανατραπέντος Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, μιλώντας ενώπιον του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα ο Ιβάν Χιλ Πίντο κάλεσε την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να απελευθερώσει «τον Συνταγματικό Πρόεδρο της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο Μόρος και τη σύζυγό του, την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες», μιλώντας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 3η Ιανουαρίου «σηματοδότησε μια πολύ σοβαρή στροφή», κάνοντας λόγο για «παράνομη στρατιωτική ενέργεια» σε βάρος της χώρας του, η οποία – όπως υποστήριξε – προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων και οδήγησε στην «αυθαίρετη κράτηση» του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, που κυβέρνησε τη Βενεζουέλα από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2026, κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος ενώπιον δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».

Μετά τις εξελίξεις, καθήκοντα προσωρινής προέδρου έχει αναλάβει η Αντιπρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Παρά την ένταση, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το Καράκας έχει επιλέξει να διατηρήσει ανοιχτό έναν διπλωματικό δίαυλο με την Ουάσιγκτον.

«Επιλέξαμε να ανοίξουμε έναν διπλωματικό δίαυλο για να διευθετήσουμε τις διαφορές μας με αυτή τη χώρα. Όχι από υποταγή, αλλά λόγω της ίσης κυριαρχίας των κρατών. Όχι από φόβο, αλλά με την πεποίθηση ότι ο διάλογος είναι ο μοναδικός πολιτισμένος τρόπος επίλυσης διαφορών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χιλ αναφέρθηκε επίσης στην έναρξη «μιας διαδικασίας αναγνώρισης των τραυμάτων, συγχώρεσης και συμφιλίωσης», επικαλούμενος τον πρόσφατο νόμο για τη χορήγηση αμνηστίας σε πολιτικούς κρατουμένους, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της εσωτερικής κρίσης.