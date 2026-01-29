Το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθιά απογοήτευση για τη “συνεχιζόμενη μη εποικοδομητική προσέγγιση των Σκοπίων και την έλλειψη διαφάνειας στην επικοινωνία με το κοινό”, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, όπως μεταδίδει το ΒΤΑ.

“Για άλλη μια φορά, ο υπουργός Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου της Βόρειας Μακεδονίας (Τίμτσο Μουτσούνσκι) μιλά για μια “πρωτοβουλία μεγαλύτερων και ισχυρότερων κρατών μελών της ΕΕ” για τη διοργάνωση συνάντησης μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Σκόπια προβαίνουν σε τόσο αόριστους και χειριστικούς ισχυρισμούς”, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή συναίνεση του 2022 υιοθετήθηκε με πλήρη ομοφωνία από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως και από τη Βόρεια Μακεδονία, και υπογραμμίζει ότι ο διάλογος είναι θεσμικός μεταξύ της υποψήφιας χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το υπουργείο, η εφαρμογή όλων των μέτρων που ορίζονται στη συναίνεση, με στόχο την πρόοδο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εξαρτάται αποκλειστικά από τα Σκόπια.

“Από την έναρξη της θητείας της νυν κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, ήμασταν πάντα ανοιχτοί στον διάλογο για όλα τα άλλα θέματα. Δυστυχώς, ο υπουργός Μουτσούνσκι επιδεικνύει απροθυμία (να συμμετάσχει) σε έναν τόσο ειλικρινή διάλογο. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτού είναι η απόρριψη πρόσκλησης να επισκεφτεί τη Σόφια στις 25 Νοεμβρίου 2025 για να τιμήσει το έργο του Αγίου Κλήμεντος της Αχρίδας, σημαντικής ιστορικής προσωπικότητας στην κοινή ιστορία των δύο χωρών”, αναφέρεται.

“Σε σχέση με νύξεις και εκτιμήσεις του υπουργού Μουτσούνσκι για την προσέγγιση της Βουλγαρίας στο προσχέδιο που παρουσιάστηκε για τα δικαιώματα των κοινοτήτων, υπενθυμίζουμε ότι το προσχέδιο απορρίφθηκε από τη βουλγαρική κοινότητα στη Βόρεια Μακεδονία ως απαράδεκτο λόγω της απουσίας θεμελιωδών αρχών που εγγυώνται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναμένουμε να εισακουστούν τα νόμιμα αιτήματα των συμπατριωτών μας στη Βόρεια Μακεδονία”, προτίθεται στην ανακοίνωση του βουλγαρικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγές: ΑΜΠΕ, ΒΤΑ