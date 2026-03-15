Επί τέσσερις ωρες ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στο διυλιστήριο Lanaz στην Ερμπίλ του Ιράκ μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Οι εργασίες παραμένουν σε αναστολή, σύμφωνα με αξιωματούχους στο Reuters.

