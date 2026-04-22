Σε τροχιά περαιτέρω αποσταθεροποίησης εισέρχεται η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν στην κατάληψη δύο πλοίων, στέλνοντας σαφές μήνυμα αυστηρού ελέγχου στη διέλευση των πλοίων από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, τα πλοία «MSC Francesca» και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» κατηγορούνται ότι κινήθηκαν κατά παράβαση των κανονισμών ναυσιπλοΐας και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση, με αποτέλεσμα, κατά την Τεχεράνη, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πλοία τέθηκαν υπό ιρανικό έλεγχο και κατευθύνθηκαν προς τις ακτές της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του «Epaminondas», το οποίο συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα, φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από ιρανική ναυτική μονάδα.

Γίνεται λόγος για εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα του containership, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Σημειώνεται πως η επίθεση στο «Epaminondas» έγινε με φορητό αντιαρματικό ρουκετοβόλο (RPG) και φορητό οπλισμό.

Την ίδια ώρα, το «MSC Francesca» παραμένει ακινητοποιημένο στην περιοχή, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια διέλευσης, ενισχύοντας την εικόνα μιας ζώνης όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν υπάρχει.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο τουλάχιστον οκτώ containerships της MSC που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή των θαλάσσιων logistics και την αυξανόμενη επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Υπουργείο Ναυτιλίας: «Το Epaminondas δεν έχει καταληφθεί από τους Ιρανούς»

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Πώς χτυπήθηκε το «Epaminondas»

Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «EPAMINONDAS» στο Ομάν. Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο, νέο περιστατικό ασφαλείας έρχεται να αναδείξει τους αυξημένους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Σημειώνεται ότι ήταν ένα από τα οκτώ πλοία container που κατάφεραν να δραπετεύσουν από τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών. Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας με κλειστό το στίγμα του, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

«Το πλοίο αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας»

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε με τη σειρά του ότι «ο ιρανικός στρατός επέβαλε το ναυτικό δίκαιο σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

Το πλοίο ανήκει στην εταιρεία Technomar Shipping, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ειδοποίηση της UKMTO, «ο πλοίαρχος του containership ανέφερε ότι το πλοίο προσεγγίστηκε από ένα ταχύπλοο της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC), χωρίς να προηγηθεί κλήση μέσω VHF, το οποίο στη συνέχεια άνοιξε πυρ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα».

Στην ίδια ενημέρωση επισημαίνεται ότι «δεν έχουν αναφερθεί πυρκαγιά ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή».

Σύμφωνα με πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, και τρίτο φορτηγό πλοίων μεταφοράς κοντέινερ, ονόματι «Euphoria» υπό λιβεριανή σημαία δέχθηκε πυρά καθώς έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων δυτικά του Ιράν διασχίζοντας τα Στενά του Ορμούζ . Το πλοίο διέκοψε τον πλου, ενώ τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Το «Euphoria» φέρεται να έχει προσαράξει στα ανοικτά των ιρανικών ακτών μετά την επίθεση.