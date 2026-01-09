Ο Ζακ Μορετί (Jacques Moretti), συνιδιοκτήτης μετά της συζύγου του, του μπαρ Le Constellation, που βρίσκεται στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προφυλακίστηκε την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων Agence France-Presse (AFP).

Το ζευγάρι, κύριοι ύποπτοι στην έρευνα που ξεκίνησε μετά την πυρκαγιά στο μπαρ το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 40 ανθρώπων και στάθηκε αφορμή για να τραυματιστούν άλλοι 116, κλήθηκε από την εισαγγελία στο Σιόν, στο καντόνι Valais, για να καταθέσει για περισσότερες από έξι ώρες την Παρασκευή, στο περιθώριο μιας ημέρας αφιερωμένης στη μνήμη των θυμάτων, που τηρήθηκε σε όλη την Ελβετία.

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι έφτασαν την Παρασκευή το πρωί στην έδρα της εισαγγελίας του Σιόν, της πρωτεύουσας της περιφέρειας, συνοδευόμενοι από ένα πλήθος δημοσιογράφων, για να ανακριθούν για πρώτη φορά από την έναρξη, στις 3 Ιανουαρίου, της ποινικής έρευνας για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματικές βλάβες εξ αμελείας και πυρκαγιά εξ αμελείας».

Στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το ζευγάρι δήλωσε την πρόθεσή του για «πλήρη συνεργασία» στην έρευνα, υποσχόμενο ότι «δεν θα αποφύγει» τις ευθύνες του. «Περιμένουμε οι πελάτες μας, οι οικογένειες, να λάβουν απαντήσεις, να νιώσουν ότι τους λαμβάνουμε υπόψη και, στη συνέχεια, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες από το Α έως το Ω», σχολίασε επί τόπου ένας από τους δικηγόρους των θυμάτων, ο Romain Jordan, ο οποίος θα παραστεί στην ακροαματική διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικογένειες θέλουν να μάθουν «γιατί αυτό το δράμα, που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί, μπόρεσε να συμβεί εδώ, στην Ελβετία, παρά το ολόκληρο νομικό, νομοθετικό και εποπτικό οπλοστάσιο».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η τραγωδία προκλήθηκε από σπινθηροβόλα κεριά, που ήρθαν σε επαφή με την οροφή του υπογείου του μπαρ. Την Τρίτη, ο δήμος Crans-Montana αναγνώρισε σοβαρό παράπτωμα: από το 2019 δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία επιθεώρηση ασφάλειας και πυρασφάλειας στο μπαρ, γεγονός που προκάλεσε την απογοήτευση των οικογενειών των θυμάτων.