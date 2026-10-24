Στη σύλληψη ενός υπόπτου προχώρησε η γερμανική αστυνομία, έπειτα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή (23/10) στο ιστορικό κτήριο Κέλσταϊνχαους (Kehlsteinhaus), γνωστό παγκοσμίως ως «Φωλιά του Αετού» (Eagle’s Nest) στις βαυαρικές Άλπεις.

Το άτομο, το οποίο όπως έγινε γνωστό από τις γερμανικές Αρχές βρίσκεται υπό κράτηση, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκαν οι φλόγες, την ώρα που περίπου 200 πυροσβέστες έδιναν μάχη για την κατάσβεση του κτηρίου, το οποίο βρέθηκε στις φλόγες.

Η γερμανική αστυνομία γνωστοποίησε επισήμως την εξέλιξη, αναφέροντας στη σχετική της ανακοίνωση:

«Ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση».

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν με προσοχή εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο συνδέεται άμεσα με την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο ορεινό συγκρότημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τα πιθανά κίνητρα.

«Εντελώς στις φλόγες» το Κέλσταϊνχαους – Μεγάλη επιχείρηση πυρόσβεσης

Η φωτιά είχε ξεσπάσει την Παρασκευή (23/10) στο κτήριο Κέλσταϊνχαους, στην περιοχή του Μπερχτεσγκάντεν στη νότια Γερμανία, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όπως επισημάνθηκε από την αστυνομία, οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν το κτήριο «εντελώς στις φλόγες». Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν:

Περίπου 200 πυροσβέστες .

Μέλη και εξειδικευμένα κλιμάκια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η ταυτότητα και η ιστορία του μνημείου

Το Κέλσταϊνχαους κατασκευάστηκε το 1938 σε περίοπτη τοποθεσία των βαυαρικών Άλπεων και προοριζόταν για ξενώνας αναψυχής και φιλοξενίας των αξιωματούχων του ναζιστικού καθεστώτος και των προσκεκλημένων τους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και ο Αδόλφος Χίτλερ, φιλοξενώντας ποικίλες εκδηλώσεις της εποχής.

Το κτήριο δεν ταυτίζεται με το Μπέργκχοφ (Berghof), τη θερινή κατοικία του Χίτλερ, η οποία βρισκόταν σε διαφορετική τοποθεσία στην ίδια ευρύτερη περιοχή του Μπερχτεσγκάντεν.

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η «Φωλιά του Αετού» χαρακτηρίστηκε ιστορικό μνημείο συνδεδεμένο με τη ναζιστική περίοδο. Σήμερα ανήκει στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βαυαρίας και αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά και επισκέψιμα ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής.

🇩🇪 Fire engulfs the Kehlsteinhaus, the “Eagle’s Nest,” above Berchtesgaden in Bavaria. Police suspect arson, and a motorcyclist was detained near the scene. No injuries reported. Bavarian police said the first responders arrived at 9:52 p.m. Friday and found a major fire at the building, which sits at 1,834 meters on the Obersalzberg. Initial findings indicate no one was inside, and no injuries are expected. Firefighting continued past midnight, hampered by the remote mountain access. A Berchtesgaden police spokesperson told Bild that arson is suspected and that a motorcyclist who met officers on their way to the scene was arrested. Police have not officially stated the cause or said the man is the culprit. The extent of the damage is not yet known. The Kehlsteinhaus, built for Nazi leaders and given to Hitler for his 50th birthday, is now a restaurant and tourist attraction, and it was not open to visitors at the time. Sources: Bavarian police (Polizeipräsidium Oberbayern Süd), Bild, Der Spiegel, t-online — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 24, 2026

#IGR: Fire Breaks Out At Hitler’s ‘Eagle’s Nest’ Retreat In Germany A fire broke out at Adolf Hitler’s former Kehlsteinhaus mountaintop retreat in Bavaria, Germany, also known as the ‘Eagle’s Nest’, on Friday. German media reported that police suspect arson and have detained a man, although his involvement in the blaze remains unclear. Around 200 firefighters and emergency personnel battled the flames near Berchtesgaden as the cause of the fire remained under investigation. — India Global Review (@IGR_Media) October 24, 2026