Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μέσω μίας λιτής ανακοίνωσης ο Ιρλανδός Πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, παραιτείται άμεσα από τη θέση του Προέδρου του Eurogroup και του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, προκειμένου να αναλάβει ανώτερο ρόλο στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωσή του, θα αποχωρήσει και από τη θέση του βουλευτή του Δουβλίνου, εντός των ημερών, γεγονός που θα οδηγήσει σε επαναληπτικές εκλογές στην Περιφέρειά του.

Ο τεχνοκράτης πολιτικός, που ηγήθηκε του Eurogroup από το 2020, θα μετακομίσει στην Ουάσινγκτον για να αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Ήταν ένα προνόμιο να υπηρετώ τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου αυτά τα πέντε χρόνια», ανέφερε στη δήλωσή του ο Ντόναχιου, σημειώνοντας ότι προσβλέπει στη συνέχιση της δημόσιας υπηρεσίας μέσα από τον νέο του ρόλο, συμβάλλοντας στην αποστολή της Τράπεζας για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και την ενίσχυση της κοινής ευημερίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Αζάι Μπάνγκα, χαρακτήρισε την εμπειρία του Ντόναχιου «ανεκτίμητη» για τη λειτουργία του θεσμού, επισημαίνοντας την ευρεία γνώση του, τόσο σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, όσο και στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών κρίσεων.

Μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου του Eurogroup, τα καθήκοντα του προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος έχει καθήκοντα αναπληρωτή Προέδρου του οργάνου.

Η αποχώρηση του Ντόναχιου σηματοδοτεί το τέλος μιας πενταετίας κατά τη διάρκεια της οποίας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πολιτικών μετά την περίοδο της πανδημίας, και στην εγγύηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη.